В Запорожье ввели новые карантинные ограничения: документ

В Запорожье, в связи с осложнением эпидемической ситуации, установлен «оранжевый» уровень эпидемической опасности и внедряются дополнительные ограничительные карантинные меры.
Ограничения касаются запрета проведения массовых (культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных, рекламных, научных, образовательных, профессиональных тематических и других) мероприятий (в том числе в развлекательных заведениях (ночных клубах) и заведениях общественного питания). Кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и местного самоуправления, проведения квалификационного экзамена на право занятия нотариальной деятельностью, проведения официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей и т.д.
Ограничения не применяются при условии наличия у всех участников (посетителей), кроме лиц не достигших 18 лет, и организаторов мероприятия (сотрудников заведения) документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации, или международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой двухдозной вакцины (желтые сертификаты), или одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двухдозной вакцины (зеленые сертификаты), отрицательного ПЦР-теста.
Департаменту здравоохранения городского совета, руководителю КНП «Городская больница №6» поручено принять неотложные меры по развертыванию 150 дополнительных коек для лечения коронавирусных больных.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.