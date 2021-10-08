Стали известны имена лауреатов Нобелевской премии мира

РепортерUA 08 Окт 2021 - 12:11

Объявлены лауреаты Нобелевской премии мира. Их объявил Норвежский нобелевский комитет. Об этом сообщает РепортерUA, ссылаясь на пресс-службу Нобелевского комитета.

Нобелевскую премию мира получили Мария Рессе и Дмитрий Муратов.

Они получили премию за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира.

В 2020 году награду присудили Всемирной продовольственной программе ООН за «усилия в борьбе с голодом, за вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за деятельность в качестве ведущей силы в действиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов».

Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждается «лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания».

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