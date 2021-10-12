Завтра в Запорожской области заработают еще три камеры автофиксации нарушений ПДД

РепортерUA 12 Окт 2021 - 14:34

Завтра, 13 октября, в Запорожской области заработают еще три комплекса автофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Где будут расположены приборы контроля «КАСКАД»:

  • на 279 км + 345 автодороги М-18 в направлении Запорожья (село Люцерна)

  • на 276 км + 252 автодороги М-18 в направлении Харькова (с. Михайловка)

  • на 263 км + 637 автодороги М-18 в направлении Запорожья.

С картой размещения комплексов в Украине можно ознакомиться по ссылке.

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