В штатах сотрудник почты расстрелял своих начальников

В американском городе Мемфис в штате Теннесси произошла стрельба, во время которой погибли три человека. Об этом сообщает The Washington Post.
На территории почтовой службы были обнаружены тела трех сотрудников почты с огнестрельными ранениями. Один из погибших был стрелком. По данным ФБР, он покончил с собой.
Установлено, что помощник почтальона достал огнестрельное оружие из своей машины и вернулся в здание, застрелив своего менеджера и начальника, а затем застрелился.
Что послужило причиной стрельбы, пока неизвестно.
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