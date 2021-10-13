В штатах сотрудник почты расстрелял своих начальников

РепортерUA 13 Окт 2021 - 10:29

В американском городе Мемфис в штате Теннесси произошла стрельба, во время которой погибли три человека. Об этом сообщает The Washington Post.

На территории почтовой службы были обнаружены тела трех сотрудников почты с огнестрельными ранениями. Один из погибших был стрелком. По данным ФБР, он покончил с собой.

Установлено, что помощник почтальона достал огнестрельное оружие из своей машины и вернулся в здание, застрелив своего менеджера и начальника, а затем застрелился.

Что послужило причиной стрельбы, пока неизвестно.

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