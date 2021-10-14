Зеленский поздравил с Днем защитников и защитниц Украины

Президент Владимир Зеленский поздравил украинских военных с Днем защитников и защитниц Украины и поблагодарил за добросовестное выполнение воинского, служебного и гражданского долга, отвагу, героизм и самопожертвование. Соответствующее поздравление в четверг, 14 октября, было опубликовано на сайте главы государства.
Он отметил, что в эти сложные для Украины годы военные ежедневно с оружием в руках защищают родную землю от российского агрессора.
Президент от имени украинского народа поблагодарил всех защитников и защитниц Украины за добросовестное выполнение воинского, служебного и гражданского долга, отвагу, героизм и самопожертвование.
Также Зеленский принял участие в церемонии памяти погибших за Украину, состоявшейся на Михайловской площади в Киеве. Глава государства возложил цветы к Стене памяти погибших за Украину. В церемонии также приняли участие первые лица Украины.
На Михайловской площади Глава государства осмотрел образцы современного вооружения и военной техники. Ему продемонстрировали средства разведки, средства управления и связи, ударные и огневые средства, в частности ракетный комплекс Нептун, ПТРК Стугна, многоцелевую роботизированную платформу Agema, многоцелевую роботизированную платформу с ударным модулем РСВК-М, беспилотную роботизированную платформу Scorpio- 2, ударные беспилотные авиационные комплексы ST-35 Гром и Skyfist.
«Пусть несгибаемый и непокоренный казацкий дух защитников украинской земли всех поколений навсегда будет для нас неиссякаемым источником вдохновения для развития современной и прочной Украины», - подчеркнул Зеленский.
Сегодня глава государства совершит визит в Запорожье, в том числе посетит остров Хортица, где зарождалось украинское казачество. Информацию о визите Президента обнародовано на сайте Запорожской ОГА.
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