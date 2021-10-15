С 18 октября Запорожская область переходит в «красную» зону карантина

С 18 октября Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепровская области переходят в «красную» зону карантина. Такое решение приняла Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС во время внеочередного заседания. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Красный уровень эпидопасности в регионах начнет действовать с 00:00 18 октября.
В красных зонах эпидемической опасности сохраняются все предыдущие ограничения, а также вводятся новые.
Как работает транспорт в красной зоне?
Также отдельным решением Госкомиссии комиссии по ТЭБ и ЧС может быть запрещена посадка пассажиров в межрегиональный автомобильный или железнодорожный транспорт (поезда, автобусы и т. д.). В красных зонах все водители, экипаж авиатранспорта и пассажиры в случае межрегиональных перевозок должны иметь подтверждение полного курса вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.
Какие ограничения красной зоны отменяют для вакцинированных?
В красной зоне требование о закрытии заведений не будет применяться, если все 100% посетителей (или участников), а также работников (либо организаторов в случае массовых мероприятий) имеют один из таких документов:
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зеленый COVID-сертификат или подтверждение полного курса вакцинации (две дозы либо одна для однодозовых вакцин)
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отрицательный ПЦР-тест (действует 72 часа);
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свидетельство о выздоровлении от COVID-19, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения Дія (действует 180 дней).
При выполнении этих условий в красной зоне могут работать:
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кинотеатры,
-
театры,
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музеи и другие культурные учреждения,
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развлекательные заведения,
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ТРЦ
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заведения общественного питания, кафе, рестораны, бары,
-
рынки,
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спортзалы и бассейны,
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разрешено проводить массовые мероприятия (в частности религиозные).
Как работают школы и детсады в красной зоне?
В красной зоне могут продолжать работать без дополнительных условий:
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детские сады (учреждения дошкольного образования)
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1−4 классы школ (в учреждениях общего среднего образования)
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специальные учебные заведения.
Остальные учебных заведений должны закрыться на карантин или перейти на дистанционное обучение.
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