С 18 октября Запорожская область переходит в «красную» зону карантина

РепортерUA 15 Окт 2021 - 17:04

С 18 октября Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепровская области переходят в «красную» зону карантина. Такое решение приняла Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС во время внеочередного заседания. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Красный уровень эпидопасности в регионах начнет действовать с 00:00 18 октября.

«Также решено применить на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепровской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для красного уровня эпидемической опасности», - написал министр.

В красных зонах эпидемической опасности сохраняются все предыдущие ограничения, а также вводятся новые.

Как работает транспорт в красной зоне?

Отдельным решением местной комиссии по ТЭБ и ЧС может быть запрещено осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом в пределах соответствующих регионов, кроме транзитных перевозок и еще нескольких видов перевозок (собственными легковыми автомобилями; служебными авто или транспортными средствами при условии предупреждения Нацполиции о маршруте; пассажиров автомобильным транспортом в международном сообщении).

Также отдельным решением Госкомиссии комиссии по ТЭБ и ЧС может быть запрещена посадка пассажиров в межрегиональный автомобильный или железнодорожный транспорт (поезда, автобусы и т. д.). В красных зонах все водители, экипаж авиатранспорта и пассажиры в случае межрегиональных перевозок должны иметь подтверждение полного курса вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

Какие ограничения красной зоны отменяют для вакцинированных?

В красной зоне требование о закрытии заведений не будет применяться, если все 100% посетителей (или участников), а также работников (либо организаторов в случае массовых мероприятий) имеют один из таких документов:

  • зеленый COVID-сертификат или подтверждение полного курса вакцинации (две дозы либо одна для однодозовых вакцин)

  • отрицательный ПЦР-тест (действует 72 часа);

  • свидетельство о выздоровлении от COVID-19, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения Дія (действует 180 дней).

При выполнении этих условий в красной зоне могут работать:

  • кинотеатры,

  • театры,

  • музеи и другие культурные учреждения,

  • развлекательные заведения,

  • ТРЦ

  • заведения общественного питания, кафе, рестораны, бары,

  • рынки,

  • спортзалы и бассейны,

  • разрешено проводить массовые мероприятия (в частности религиозные).

Как работают школы и детсады в красной зоне?

В красной зоне могут продолжать работать без дополнительных условий:

  • детские сады (учреждения дошкольного образования)

  • 1−4 классы школ (в учреждениях общего среднего образования)

  • специальные учебные заведения.

Остальные учебных заведений должны закрыться на карантин или перейти на дистанционное обучение.

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