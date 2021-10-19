Глава МОЗ: В Запорожской области темпы вакцинации нужно увеличить в разы

В Запорожской области темпы вакцинации нужно увеличить в разы. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, находясь в Запорожской ОГА во время совещания с председателями районных государственных администраций.
На фоне роста заболеваемости наблюдается большое количество загруженных коек, выделенных для лечения больных COVID-19, в том числе, преимущественно коек, обеспеченных кислородом.
– Как показывает анализ, среди заболевших и госпитализированных, минимальная доля людей, которые прошли вакцинацию. Среди больных, находящихся в тяжелом состоянии, - это люди, которые не получили полный курс вакцины, - отметил Виктор Ляшко.
До последнего времени темпы вакцинации в Запорожской области были очень медленные. Сегодня Запорожская область по количеству охвата вакцинацией занимает 19 место в стране. Недельное выполнения темпов вакцинации от необходимого составляет 38%. В течение последней недели, а также с момента перехода Запорожской области в «красную» зону, количество желающих пройти вакцинацию стремительно растет. В насотящее время необходимо срочно увеличить количество центров массовой вакцинации.
Сегодня в Запорожье открываются 3 новых центра массовой вакцинации. По мнению Виктора Ляшко, необходимо пересмотреть графики работы пунктов прививок и центров массовой вакцинации, чтобы сделать их удобными и доступными для населения. Активизировать коммуникационную работу по вакцинации.
Председателям районных государственных администраций и руководителям территорий поручили держать на контроле соблюдения всех противоэпидемических мероприятий, на 100% обеспечить вакцинации водителей общественного транспорта, чтобы не подвергать пассажиров опасности. Обеспечить прививки в общинах, администрациях и в ЦНАП. Также, изменить логистику работы пунктов прививок, открыть дополнительные пункты, продлить время работы центров массовой вакцинации, предусмотреть средства на дополнительные выплаты медицинским работникам, поощрять население к вакцинации и создать для этого все условия.
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