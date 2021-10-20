В Минздраве показали жуткие кадры из COVID-больниц

РепортерUA, фото UNICEF Ukraine 20 Окт 2021 - 09:59

В Министерстве здравоохранения Украины показали жуткие снимки из коронавирусных отделений больниц и то, как вывозят тела умерших. Фото предоставлены UNICEF Ukraine.

По данным Центра контроля и профилактики заболеваний, невакцинированные от коронавируса граждане имеют в 11 раз больший риск умереть от штамма «Дельта», чем вакцинированные.

Риск заболеть у непривитых в 6 раз выше по сравнению с теми, кто получил две дозы вакцины. При этом, статистику Минздрав подкрепил фотографиями из COVID-отделений украинских больниц.

За прошлую неделю привились 762 352 человека. Всего в Украине привиты полностью 6 573 564 человека.

Напомним, за последние сутки в Украине рекордное число прививок от коронавируса, было вакцинировано 226 587 человек, это на более чем 30 тысяч больше, чем днем ранее.

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