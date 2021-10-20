При взрыве автобуса в Дамаске погибли 14 военных. Фото. Видео

РепортерUA, фото и видео SANA 20 Окт 2021 - 10:23

В центре Дамаска произошел взрыв автобуса сирийской армии. Погибли 14 военнослужащих, сообщает Корреспондент в среду, 20 октября.

Утром в районе моста Раис через реку Барада, недалеко от отеля Дама Роуз и Национального музея Дамаска, террористы привели в действие два взрывных устройства. В результате был уничтожен проезжавший автобус сирийской армии. По предварительным данным, 14 военнослужащих погибли, – говорится в сообщени.

По словам источника, первое взрывное устройство сработало в районе 6:30 утра. Через 50 метров сработало второе устройство.

Теракт произошел во время скопления в том районе маршрутных автобусов с людьми, которые в это время, как правило, собираются у моста Раис и едут на работу.

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