При взрыве автобуса в Дамаске погибли 14 военных. Фото. Видео

В центре Дамаска произошел взрыв автобуса сирийской армии. Погибли 14 военнослужащих, сообщает Корреспондент в среду, 20 октября.
Утром в районе моста Раис через реку Барада, недалеко от отеля Дама Роуз и Национального музея Дамаска, террористы привели в действие два взрывных устройства. В результате был уничтожен проезжавший автобус сирийской армии. По предварительным данным, 14 военнослужащих погибли, – говорится в сообщени.
По словам источника, первое взрывное устройство сработало в районе 6:30 утра. Через 50 метров сработало второе устройство.
Теракт произошел во время скопления в том районе маршрутных автобусов с людьми, которые в это время, как правило, собираются у моста Раис и едут на работу.
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