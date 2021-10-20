Глава МОЗ инициирует отстранение руководителя здравоохранения города Запорожье

Глава МОЗ Украины Виктор Ляшко инициирует отстранение руководителя здравоохранения города Запорожье. Такое решение он принял после рабочей поездки в Запорожскую область, сообщили в пресс-службе Минздрава.
По его словам, система здравоохранения способна делать около 1,5 млн прививок в неделю без чрезмерных нагрузок. В среднем это 220-250 прививок за сутки в одном пункте вакцинации.
– К сожалению, в некоторых центрах массовой вакцинации логистически неправильно выстроенный процесс или неправильно рассчитано количество таких центров. И как показала моя поездка в Запорожье, все, что было невозможно, становится возможным, если приложить усилия и определить это приоритетом. И за вчерашний день и в Запорожской области, и в Украине сделали рекордное количество прививок за сутки - более 226 тыс. И это не предел - регионы могут и должны наращивать темпы далее. Но, к сожалению, не все ответственные это понимают, поэтому буду инициировать отстранение руководителя здравоохранения города Запорожья, - отметил министр.
Стоит отметить, что должность начальника Департамента охраны здоровья горсовета Запорожья занимает Виктория Ушакова.
Напомним, в Запорожье 19 октября с рабочим визитом находился министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. С самого утра он посетил крупнейшие центры массовой вакцинации нашего города - в ТРЦ «Citi Mall», ТРЦ «Амстор» по улице Победы и принял участие в открытии нового центра массовой вакцинации в Хортицком районе - в ТЦ «Амстор» (пр. Инженера Преображенского, 13).
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