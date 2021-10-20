В МОЗ рассказали о рисках и эффективности вакцин против коронавируса

С ростом заболеваемости COVID-19 осенью, существенно увеличилась нагрузка на больницы и реанимационные отделения. Однако подавляющее большинство людей с осложнениями - невакцинированные.
В МОЗ отметили, что например, 94,2% пациентов, которые были госпитализированы с коронавирусной болезнью в Украине с 11 по 17 октября 2021 года, не получили ни одной дозы антиковидной вакцины, а более 99% умерших от коронавируса в Украине за последние три месяца были непривитые.
Вакцинированные люди подвергаются в 6 раз более высокому риску заболеть коронавирусом и в 11 раз большему риску умереть от штамма «Дельта», чем привитые двумя дозами вакцины. Об этом свидетельствуют данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Поэтому вакцинация - наиболее эффективную защиту от госпитализации и смерти от COVID-19. Прививаться сегодня можно тремя вакцинами: AstraZeneca, CoronaVac/Sinovac Biotech и Comirnaty/Pfizer-BioNTech.
В МОЗ рассказали, как работают вакцины и какие могут быть реакции на них.
AstraZeneca (Vaxzevria, CoviShield и SKBio)
AstraZeneca – это векторная вакцина. Ее разработала шведско-британская компания AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом. Вакцина, произведенная в ЕС, имеет торговую марку Vaxzevria, в Южной Корее - AstraZeneca-SKBio, в Индии - Covishield. Препарат одобрен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), ЕС, Канадой, Индией и другими странами.
Действующее вещество вакцины - модифицированный аденовирус (вектор), содержащий специфический белок коронавируса. Вектор переносит специальную «инструкцию» для создания белков коронавируса в клетках. Когда вакцина попадает в организм человека, то клетки начинают производить шип-белок коронавируса. Иммунная система различает антигены и в ответ вырабатывает антитела и Т-клетки. Так вакцина формирует иммунитет.
Технология векторных вакцин хорошо изучена и полностью безопасна. Например, по такому принципу работает вакцина против лихорадки Эбола. Для полной иммунизации нужно две дозы вакцины, которые вводятся с интервалом 4-12 недель. После введения вакцины могут возникнуть типичные реакции, которые являются нормальными и проходят через несколько дней. Это - покраснение, боль и отек в месте инъекции, лихорадка или озноб, головная боль, боль в мышцах или суставах, увеличенные лимфатические узлы, тошнота, усталость и бессонницу.
Новейшие исследования показывают, что две дозы AstraZeneca защищают от заражения коронавируса на 80%. Также препарат вдвое уменьшает вероятность заразить невакцинированных людей рядом. AstraZeneca защищает от тяжелого течения болезни и госпитализации на 92% для штамма «Дельта» и на 86% для штамма «Альфа».
CoronaVac – это инактивированная вакцина, которую разработала китайская биофармацевтическая компания Sinovac Biotech. «Инактивированная» означает, что она содержит в своем составе неактивный, «убитый» вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет. Вакцина CoronaVac одобрена ВОЗ и используется в 40 странах мира. Среди них Китай, Турция, Аргентина, Бразилия, Мексика, Грузия и тому подобное. Технологии выработки инактивированных вакцин уже почти 70 лет. Она хорошо изучена и доказала свою безопасность. Первую вакцину по этой технологии разработали еще в 1955 году. Это была вакцина от полиомиелита.
Для эффективной защиты от COVID-19 нужно две дозы CoronaVac с интервалом в 14-28 дней. После введения вакцины могут возникнуть такие реакции, как покраснение, боль, отек в месте инъекции, лихорадка или озноб, головная боль и боль в мышцах или суставах, боль в животе или горле, тошнота, диарея, усталость и сонливость, отеки век или их покраснение. Эти симптомы нормальные и быстро проходят.
Согласно научным исследованиям, вакцина также хорошо защищает от тяжелого течения COVID-19. Для штамма «Дельта» среди людей в возрасте 18-59 лет - на 100%, для штамма «Альфа» и «Гамма» - на 87,5%. Наблюдения показали, что эффективность вакцины против штамма «Гамма» снижается с возрастом. Для людей 70+ лет она составляет 55,5%.
Comirnaty - это инновационная вакцина, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer. Она одобрена ВОЗ для экстренного использования и разрешена в США, Великобритании, Канаде, ЕС и других странах. Comirnaty содержит молекулы матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК), которая кодирует шипоподобный белок оболочки коронавируса SARS-CoV-2. После введения вакцины эта мРНК попадает в клетки организма человека и придает им своеобразную «инструкцию», как создать этот белок. Иммунная система распознает, что белок не принадлежит человеку, и вырабатывает антитела к нему. Так организм учится, как защититься в случае встречи с настоящим вирусом.
Врачи отмечают, что вакцины мРНК являются безопасными и не могут изменить ДНК человека. Идея создать вакцину на основе рибонуклеиновых кислот появилась еще в начале 1990 годов. За последние 25 лет ученые провели более 500 исследований этой технологии. Но полноценно ее реализовать смогли только весной 2020 года, когда начались клинические исследования таких вакцин против COVID-19.
Для формирования иммунитета необходимо получить две дозы вакцины с интервалом в 21 день. Согласно клиническим испытаниям, после введения вакцины могут быть такие реакции, как боль в месте инъекции, усталость, головная боль и боль в мышцах и суставах, лихорадка и покраснение в месте укола.
Согласно результатам британского исследования, опубликованным в авторитетном научном издании «The New England Journal of Medicine» в августе 2021, вакцина Comirnaty/Pfizer имеет эффективность 93, 7% против симптоматического заболевания, вызванного штаммом «Альфа», и 88% для штамма «Дельта».
Медики призывают прививаться даже тех, кто переболел коронавирусом. Ведь по некоторым данным, непривитые люди имеют вдвое выше риск повторно заболеть COVID-19. Ученые объясняют это тем, что естественный иммунитет после болезни формируется не всегда и неизвестно, сколько он держится в организме.
Перечень центров массовой вакцинации и пунктов прививок можно найти на сайте list.covid19.gov.ua или по телефону бесплатной телефона 0800 60 20 19.
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