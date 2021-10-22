Голливудский актер застрелил оператора-украинку во время съемок: подробности. Фото. Видео

Знаменитый голливудский актер 63-летний Алек Болдуин застрелил оператора-украинку во время съемок фильма «Ржавчина» в Нью-Мексико. Предварительно известно, что реквизитная винтовка оказалась заряженной, сообщает РБК-Украина.
42-летнюю украинку, которая работала на съемках вестерна оператором-постановщиком, звали Галина Гатчинс. Девушка - уроженка Украины.
По информации издания Deadline, Галину срочно доставили на вертолете в больницу, но она умерла.
Кроме того был ранен 48-летний режиссер картины Джоуэл Соуз. Он был также госпитализирован каретой скорой помощи с ранением в плечо.
Подробности инцидента
«Детективы расследуют, как использовалось огнестрельное оружие и тип снаряда был выпущен. По этому инциденту ведется активное расследование», - рассказали правоохранители.
Известно, что Алек Болдуин - исполнитель главной роли в картине - взвел курок винтовки и произвел несколько выстрелоов во время репетиции. Оружие должно было быть заряжено холостыми, но в нем оказались боевые патроны.
Галина получила ранение в живот и умерла во время экстренной операции на желудке.
Съемки фильма временно приостановили.
Справка
Алек Болдуин - американский актер, комик и писатель. Лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми», а также номинант на «Оскар» и «Тони».
Наиболее известен ролями в фильмах: «Биттлджус», «Привычка жениться», «Перл Харбор», «Простые сложности», «Все еще Элис» и многие другие.
Не менее скандальна и его личная жизнь: первый яркий брак с Ким Бейсингер, от которой у него взрослая дочь Айрлен. Во втором браке с инструктором Хилари Томас у Болдуина один за другим родилось шестеро детей.
Погибшей Галине Гатчинс было 42 года, она работала на съемках фильмов в США, сотрудничала со многими знаменитостями.
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