На базе Запорожской областной больницы открыли вертолетную площадку для санавиации. Фото

РепортерUA, фото ЗОГА 22 Окт 2021 - 16:21

Сегодня, 22 октября, на территории Запорожской областной клинической больницы презентовали работу бригады санавиации. На вертолетную площадку медицинского учреждения приземлился вертолет компании «Мотор-Сич», который принял «пациента» в бригады реанимобиля и вылетел с ним в пункт назначения, сообщает Департамент информационной деятлеьности и свзяей с общественностью ЗОГА.

Создание вертолетной площадки состоялось в рамках масштабной реконструкции Запорожской областной клинической больницы по программе президента Украины «Большая стройка». Цель преобразований - создание на базе областной больницы межрегионального медицинского хаба, который позволит сконцентрировать интеллектуальные, технические, материальные мощности многих медицинских учреждений, чтобы повысить уровень оказания медицинской помощи населению.

Запорожская область стала первой в Украине, где заработала санавиация. Наш регион станет пилотным проектом, который впоследствии масштабируют на всю страну. От этого регион тоже иметь экономическую выгоду - национальную сеть санавиации создавать на базе вертолетов запорожского производителя - «Мотор-Сичи».

Следующий шаг для развития санавиации в Запорожской области - создание региональной программы и обеспечения финансовой для ее работы. Также область готовит предложения для реализации соответствующей государственной программы - по опыту Запорожье развиваться санавиация в других областях Украины.

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