На базе Запорожской областной больницы открыли вертолетную площадку для санавиации. Фото

Сегодня, 22 октября, на территории Запорожской областной клинической больницы презентовали работу бригады санавиации. На вертолетную площадку медицинского учреждения приземлился вертолет компании «Мотор-Сич», который принял «пациента» в бригады реанимобиля и вылетел с ним в пункт назначения, сообщает Департамент информационной деятлеьности и свзяей с общественностью ЗОГА.
Создание вертолетной площадки состоялось в рамках масштабной реконструкции Запорожской областной клинической больницы по программе президента Украины «Большая стройка». Цель преобразований - создание на базе областной больницы межрегионального медицинского хаба, который позволит сконцентрировать интеллектуальные, технические, материальные мощности многих медицинских учреждений, чтобы повысить уровень оказания медицинской помощи населению.
Запорожская область стала первой в Украине, где заработала санавиация. Наш регион станет пилотным проектом, который впоследствии масштабируют на всю страну. От этого регион тоже иметь экономическую выгоду - национальную сеть санавиации создавать на базе вертолетов запорожского производителя - «Мотор-Сичи».
Следующий шаг для развития санавиации в Запорожской области - создание региональной программы и обеспечения финансовой для ее работы. Также область готовит предложения для реализации соответствующей государственной программы - по опыту Запорожье развиваться санавиация в других областях Украины.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube, Twitter.