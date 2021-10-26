Под Запорожьем выявили свалку опасных химических отходов: открыто уголовное производство. Фото

РепортерUA 26 Окт 2021 - 09:58

Недалеко от населенного пункта Камышеваха в сентябре была обнаружена свалка отходов, среди которых остатки химических веществ. Следователям открыто уголовное производство, в рамках которого назначен ряд дополнительных экспертных исследований.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, 24 сентября 2021 года в отделение № 2 Запорожского районного управления полиции поступило сообщение о том, что на территории Камышевахской территориальной общины, неустановленные лица совершили загрязнение почвы отходами и другими веществами, опасными для людей и окружающей среды, поступило в полицию 24 сентября. На стихийной свалке под открытым небом разбросаны в большом количестве медицинские приборы, использованные шприцы, емкости с остатками химических веществ.   

Работники полиции вместе с государственными инспекторами по охране окружающей среды выехали для осмотра территории. Во время обследования были обнаружены локальные места несанкционированного и бесконтрольного размещения опасных отходов под открытым небом разного морфологического состава в большом количестве.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 239 «Загрязнение или порча земель» Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования устанавливается класс опасности указанных отходов и круг лиц, причастных к их свалке.

В октябре было принято постановление о привлечении специалистов для дополнительного осмотра места обнаруженных опасных отходов. 21 октября его провели с привлечением главного специалиста и государственного инспектора по охране окружающей среды. На месте правоохранителями отобраны образцы почвы, направленной для проведения нескольких исследований, направленных на установление уровня загрязненности и повреждения земель. Следственные действия продолжаются.

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