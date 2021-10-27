В Запорожье хотят ввести проезд в общественном транспорте по ковид-сертификатам

РепортерUA 27 Окт 2021 - 14:24

Для прекращения роста заболеваемости в городе рассматривается вариант перевозки пассажиров в транспорте по ковид-сертификатам, по крайней мере, в выходные.

Как сообщили в Запорожском горсовете, уровень заболеваемости сейчас больше, чем был раньше, когда Запорожье находилось в «красной зоне», а количество смертей увеличилось втрое. За последние две недели в больницах города добавили 600 койко-мест, обеспеченных подачей кислорода, но даже с этим, больницы в некоторые дни заполнены почти на 100%.

Отметим, что с 26 октября пользоваться услугами внутриобластных междугородных и пригородных автобусов без наличия документов, подтверждающих вакцинацию или отрицательный тест на COVID-19, запрещено.

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