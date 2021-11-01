В результате обрушения пещеры в Бразилии погибли девять человек

РепортерUA 01 Ноя 2021 - 09:38

На востоке Бразилии обрушилась пещера, в результате чего погибли девять человек, еще одного удалось спасти. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщает Синьхуа.

«Девять бразильских пожарных погибли и один был спасен после того, как в штате Сан-Паулу обрушилась пещера, похоронив людей под землей», - говорится в материале.

Отмечается, что инцидент произошел, когда 26 пожарных проводили обучение в пещере.

«После почти 12-часовой спасательной операции, было обнаружено девять тел и один человек был отправлен в больницу с гипотермией и проблемами с дыханием», - сообщило издание.

Агентство отмечает, что среди погибших пожарных были две женщины.

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