Антиковидный митинг в Запорожье: задержаны пятеро человек, один из участников в больнице. Видео

В Запорожье во время антиковидного митинга полиция задокументировала нарушение карантинных ограничений. Пятеро нарушителей задержаны согласно ст. 262 КУоАП. Четверо из них доставлены в территориальное подразделение полиции, один - в больницу.
Напомним, 3 ноября в 12 часов у стен Запорожской областной государственной администрации собрался антиковидный митинг, участники которого во время мирного собрания выступали против вакцинирования.
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Запорожцы вышли на акцию против принудительной вакцинации: одного из участников забрала «скорая». Фото
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, сотрудники полиции, несшие службу по охране общественного порядка, приступили к разъяснительной работе, требуя соблюдения норм карантинных ограничений во время собрания, используя звуковые усиливающие устройства.
«В соответствии с пунктом 35 подпункта 15 требований постановления Кабинета Министров Украины № 1226 от 9 декабря 2020 года на территории регионов, на которых установлен красный уровень эпидемической опасности, дополнительно к ограничительным противоэпидемическим мерам, предусмотренным пунктом 3 этого постановления, запрещается пребывание без средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно на других территориях общего пользования при невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 метра. Правоохранители озвучили данные требования действующего законодательства и предупредили об административной ответственности за его нарушение». - говорится в сообщении.
В полиции подчеркнули, что пятеро граждан, которые сознательно не выполняли законные требования сотрудников полиции и провоцировали стражей порядка и других участников собрания, были задержаны согласно статье 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Во время задержания один из мужчин упал на землю. Сотрудники полиции оказали ему первую неотложную медицинскую помощь и вызвали скорую помощь. С целью диагностирования травм пострадавшего направили в лечебное учреждение.
Начальником ГУНП в Запорожской области назначено проведение служебного расследования относительно законности действий его подчиненных. В случае установления нарушений материалы будут направлены в Государственное бюро расследований в Запорожской области.