В Мелитополе в мусорном баке нашли труп ребенка. Фото

РепортерUA 08 Ноя 2021 - 08:15

В Мелитополе утром, 7 ноября, в мусорном баке возле одного из жилых домов по ул. Ярослава Мудрого нашли тело новорожденного мальчика. В полицию об этом сообщила местная жительница. На место происшествия выехало руководство полиции, следственно-оперативная группа, кинолог с собакой.

Как сообщили в пресс-службе полиции Мелитопольского района, тело новорожденного мальчика было завернуто в полотенце и находилось в пакете. Его нашли в мусорном баке двое местных жителей. На трупе следов насильственной смерти не было. Для установления причин смерти тело направили на экспертизу. 

Полицейские разыскивают мать ребенка. В полиции открыли уголовное производство по п.2 ч.2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай»). 

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