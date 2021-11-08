В Мелитополе в мусорном баке нашли труп ребенка. Фото

В Мелитополе утром, 7 ноября, в мусорном баке возле одного из жилых домов по ул. Ярослава Мудрого нашли тело новорожденного мальчика. В полицию об этом сообщила местная жительница. На место происшествия выехало руководство полиции, следственно-оперативная группа, кинолог с собакой.
Как сообщили в пресс-службе полиции Мелитопольского района, тело новорожденного мальчика было завернуто в полотенце и находилось в пакете. Его нашли в мусорном баке двое местных жителей. На трупе следов насильственной смерти не было. Для установления причин смерти тело направили на экспертизу.
Полицейские разыскивают мать ребенка. В полиции открыли уголовное производство по п.2 ч.2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай»).
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