В Беларуси к польской границе идет колонна мигрантов. Фото

РепортерUA, фото Facebook 08 Ноя 2021 - 11:17

В Беларуси сегодня, 8 ноября, огромная колонна мигрантов движется к пограничному пункту пропуска Брузги на границе с Польшей. Об этом сообщает белорусское издание Наша Ніва.

Сообщается, что колонну мигрантов сопровождают вооруженные солдаты.

«В данный момент большая группа беженцев с вещами движется по маршруту к границе с Польшей», - сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.

Накануне марша мигранты разбили палаточный лагерь в окрестных лесах.

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