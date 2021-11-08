В Беларуси к польской границе идет колонна мигрантов. Фото

В Беларуси сегодня, 8 ноября, огромная колонна мигрантов движется к пограничному пункту пропуска Брузги на границе с Польшей. Об этом сообщает белорусское издание Наша Ніва.
Сообщается, что колонну мигрантов сопровождают вооруженные солдаты.
«В данный момент большая группа беженцев с вещами движется по маршруту к границе с Польшей», - сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.
Накануне марша мигранты разбили палаточный лагерь в окрестных лесах.
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