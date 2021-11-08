Разумков создает новое межфракционное объединение «Умная политика»

РепортерUA 08 Ноя 2021 - 12:12

Экс-спикер ВРУ Дмитрий Разумков подал нынешнему спикеру Руслану Стефанчуку обращение о создании в парламенте нового межфракционного объединения «Умная политика». Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграммы Разумкова.

Так, в списке – 25 народных депутатов, большинство из которых перешли из фракции «Слуга народа».

«В последние три дня в средствах массовой информации появилось много конспирологии относительно создания в Парламенте межфракционного депутатского объединения "Умная политика". Любая политика должна быть открытой и честной и базироваться именно на этих принципах. Поэтому чтобы снять любые манипуляции, публикую письмо о создании МФО и перечень вошедших в состав объединения депутатов Обращение о создании межфракционного объединения «Умная политика» уже находится на рассмотрении руководства Парламента. На следующей пленарной неделе председательствующий на заседании должен официально объявить о его создании» – написал экс-спикер ВР. 

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