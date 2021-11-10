В Запорожье сообщили о минировании «Сити молла»: людей эвакуировали. Фото

В Запорожье сегодня, 10 ноября, сообщили о минировании торгового центра «Сити молл». Сейчас на месте работают кинологи, взрывотехники.
Как сообщают очевидцы, всех посетителей и персонал вывели из здания. Также у входа собралась очередь из людей, которые пришли на вакцинацию против коронавируса.
В соцсетях отмечают, что такая же ситуация произошла и в ТЦ «Украина».
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, поступило письмо о том, что торговые центры «Аврора», ТЦ City Mall, ТЦ «Украина» заминированы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи. Все торговые центры проверены. Обезнечных предметов не обнаружено.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.