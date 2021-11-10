В Запорожье сообщили о минировании «Сити молла»: людей эвакуировали. Фото

РепортерUA, фото Анна Череватая 10 Ноя 2021 - 14:09

В Запорожье сегодня, 10 ноября, сообщили о минировании торгового центра «Сити молл». Сейчас на месте работают кинологи, взрывотехники. 

Как сообщают очевидцы, всех посетителей и персонал вывели из здания. Также у входа собралась очередь из людей, которые пришли на вакцинацию против коронавируса. 

В соцсетях отмечают, что такая же ситуация произошла и в ТЦ «Украина».

Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, поступило письмо о том, что торговые центры «Аврора», ТЦ City Mall, ТЦ «Украина» заминированы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи. Все торговые центры проверены. Обезнечных предметов не обнаружено.

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