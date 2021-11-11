СБУ передала Минобороны партию изъятого вооружения на 1 млрд грн. Фото. Видео

Служба безопасности Украины передала Министерству обороны партию вооружения на 1 млрд гривен, которое изъяла во время спецопераций. Это первый подобный случай в истории нашей страны. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По информации силовиков, указанное вооружение было признано вещественными доказательствами в производствах СБУ и находилось под арестом.
«Учитывая обстановку в государстве, следователи спецслужбы подготовили соответствующее ходатайство: Министерство обороны согласилось принять это военное имущество на баланс, а суд и правительство санкционировали передачу. Это первый подобный случай в истории Украины», - говорится в сообщении.
Таким образом, СБУ передала министерству обороны вооружение общим весом более 500 тонн, а именно:
- оружие (гранатометы);
- боеприпасы (мины и выстрелы к гранатометам);
- взрывчатые вещества (тротил);
- 36 ракет 5В27Д (входят в состав ЗРК «Печора») и сопутствующее оборудование к ним;
- составляющие к огнестрельному нарезному оружию;
- двигатели и комплектующие к авиационной технике (вертолетам Ми-24, самолетам типа «Су» и «МиГ»);
- комплектующие к бронетанковой технике (БМП, БРДМ, БТР, танкам), зенитно-ракетным комплексам и системам залпового огня;
- фосфорные и соляные кислоты.
«Российские государственные компании использовали территорию Украины для транзита товаров военного назначения и с неустановленной целью накапливали их на территории Украины, но не как военное имущество, а как техническое имущество общего пользования», - пояснили правоохранители.
Отмечено, что СБУ уже открыла по данному факту уголовное производство.
«Использование указанного военного имущества значительно усилит материально-техническое обеспечение и состояние боевой готовности Вооруженных Сил Украины», - добавляют в сообщении.
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