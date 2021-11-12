Онлайн-репортаж шестой внеочередной сессии Запорожского областного совета. Видео

РепортерUA, видео Запорожского областного совета 12 Ноя 2021 - 11:10

Сегодня, 12 ноября, стартовало пленарное заседание шестой внеочередной сессии Запорожского областного совета. О его проведении вчера, 11 ноября, сообщила пресс-служба ведомства.

В повестку дня вынесены проекты решений, которые касаются корректировки бюджета области. Планируется рассмотреть 12 вопросов.

11:05. Депутатов просят занять места. Регистранция. Зарегистрировались 49 депутатов.

Сессия полномочна. Звучит гимн.

11:08. Память погибших в зоне ООС украинских военных почтили минутой молчания.

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