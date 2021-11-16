Приостановлен процесс сертификации «Северного потока-2»

Немецкий регулятор приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как оператора трубопровода Северный поток-2, сообщается на сайте регулятора во вторник, 16 ноября.
Такое решение принято из-за того, что Nord Stream 2 должен иметь соответствующую законам ФРГ организационную форму.
«Регулятор продолжит процесс сертификации Северного потока-2 после завершения создания дочерней компании в ФРГ для германской части магистрали», - говорится в заявлении.
«Наша компания предпринимает этот шаг с целью обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям. Мы не комментируем детали процедуры, ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию», - прокомментировали в пресс-службе Nord Stream 2 AG.
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