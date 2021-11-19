В Запорожье маршрутка влетела в грузовик: пятеро пострадавших. Фото

РепортерUA 19 Ноя 2021 - 10:10

В Запорожье сегодня, 19 ноября на Южном шоссе произошла авария с участием грузовика и маршрутки. ДТП случилось около 6:30.

Маршрутка, которая ехала из Владимирского на Крытый рынок, в районе остановки «НИИОГаз» на Южном шоссе врезалась в фуру. От удара у микроавтобуса смяло переднюю часть кузова.

На месте ДТП работали спасатели, медики, полицейские. В пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области сообщили, что пострадали пять пассажиров, а также водитель маршрутки.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter 1988 года рождения, осуществлял движение по маршруту Владимировское - Запорожье. В салоне маршрутки в качестве пассажиров находилось примерно 8 граждан, данные которых устанавливаются.

Впереди автобуса по улице Южное шоссе остановился грузовой тягач Renault с полуприцепом. Водитель маршрутки не выдержал безопасной дистанции и не принял своевременных мер по объезду стоячего грузового автомобиля. В результате произошло столкновение передней части микроавтобуса с задней частью полуприцепа грузового автомобиля.

В результате автостолкновения получили телесные повреждения водитель автобуса и пятеро пассажиров – трое мужчин и две женщины. В настоящее время все пострадавшие доставлены в больницу для обследования и установления степени тяжести травм. После этого сотрудниками полиции будет окончательно определена правовая квалификация ДТП.

Полиция обращается к свидетелям ДТП или водителям транспортных средств, имеющим видеозаписи, касающиеся указанного события, с просьбой откликнуться и обратиться по телефону (098) 987-94-44 или 102.

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