В Болгарии попал в ДТП автобус с туристами: погибли 46 человек, в том числе 12 детей

В Болгарии туристический автобус из Северной Македонии попал в ДТП и загорелся на автомагистрали Струма. Об этом сообщает агентство БГНЕС во вторник, 23 ноября.
На месте происшествия погибли 46 человек, в том числе 12 детей. Всего в автобусе из Северной Македонии находились 53 человека.
Свои соболезнования выразил премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев, которому сообщил о трагедии болгарский премьер Стефан Янев.
Авария, как предполагается могла произойти из-за сильного дождя или из-за того, что водитель мог уснуть за рулем.
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