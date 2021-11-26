В Запорожье на ул. Украинской произошло ДТП: трое пострадавших, из них один ребенок. Фото

РепортерUA 26 Ноя 2021 - 11:25

Сегодня утром, 26 ноября, в Запорожье произошло ДТП на улице Украинской. В результате травмировались три человека, из них один ребенок.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, произошло столкновение двух легковых автомобилей Daewoo и Volkswagen. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали водителя Daewoo и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Также пострадали водитель 1982 г.р. и ребенок 2009 г.р. автомобиля Volkswagen, которых госпитализировали в больницу. Мужчину осмотрели врачи, от госпитализации он отказался. Сотрудники ГСЧС смыли остатки горюче-смазочных материалов с дорожного полотна.

По факту происшествия соответствующими органами проводится расследование. От ГУ ГСЧС привлекалось 3 единицы техники и 16 человек личного состава.

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