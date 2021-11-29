На Бурштынской ТЭС произошел взрыв: есть пострадавшие

РепортерUA 29 Ноя 2021 - 10:13

В Ивано-Франковской области произошел взрыв на Бурштынской ТЭС. Пять человек госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщение от диспетчера экстренной медицинской помощи о взрыве на БуТЭС поступило 28 ноября в 22:12.

«На котле седьмого энергоблока состоялась разгерметизация экранной трубы диаметром 60 мм, в результате чего произошел выброс газопаровой смеси и газов из топки котла и получили ожоги два работника, которые госпитализированы», - отметили в ГСЧС.

Сообщается, что по информации приемного отделения Бурштынской МЛ, в лечебные учреждения госпитализированы пять человек. Данные уточняются.

Седьмой энергоблок ТЭС остановлен и выведен из эксплуатации, вместо него введен в работу четвертый энергоблок.

Сейчас работает семь блоков, на работу станции происшествие не повлияло, сообщили в ГСЧС.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutubeTwitter.

Теги:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA
﻿

Опрос

Вы сделали прививку от коронавируса?
Да, сделал(а) по собственному желанию
43%
Нет, но планирую
8%
Сделал(а), чтобы не уволили с работы/передвигаться транспортом
9%
Не планирую делать прививку
31%
Пока не решил(а)
9%
Всего голосов: 226
Loading...