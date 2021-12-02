Апелляционный суд вернул сквер Яланского в собственность Запорожья

Запорожский апелляционный суд 1 декабря отменил незаконное решение Запорожского городского совета о передаче парка Яланского в частные руки и признал недействительными незаконные договора аренды. Решение вступило в силу уже вчера.
Как сообщил в комментарии РепортерUA правозащитник, экоактивист Денис Тарасов, решение вступает в законную силу с момента его оглашения.
- И вчера было оглашено постановление Запорожского апелляционного суда и соответственно вчера оно набрало законную силу. То есть отныне договора аренды являются недействительными и решения, принятые Запорожским городским советом от 2008 года, на основании которых земля была передана в аренду, отменены. Теперь земля находится в собственности и в пользовании территориальной громады города Запорожье, - рассказал Денис Тарасов.
Экоактивисты и защитники сквера Яланского планируют собраться 18 декабря на данном участке и отметить победу теплым чаем и обсуждением дальнейших планов.
Напомним, конфликт вокруг сквера Яланского продолжался более 10 лет. В суде до сих пор рассматриваются иски активистов относительно законности передачи Запорожским городским советом земельного участка фирме ООО «Ленд Девелопмент».
Ранее было заявлено о строительстве торгово-развлекательного центра. Экоактивисты города твердили, что не остановятся и будут продолжать и дальше защищать сквер, несмотря на то, что все деревья уже спилены.
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Запорожские экоактивисты обратились к Зеленскому с требованием принять меры по возвращению сквера Яланского
Были обеспокоены и жители близлежащих домов – они опасались, что с началом строительства их дома разрушаться, и они останутся без крыши над головой. Более того, некоторые жильцы задумались над продажей квартир, но недвижимость в этих домах уже упала в цене: риелторские конторы даже не хотят браться за помощь в продаже.
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