Под Черниговом столкнулись маршрутка и грузовик: погибли 10 человек. Фотофакт

РепортерUA, фото ГСЧС 07 Дек 2021 - 09:53

В Черниговской области возле села Брусилов произошло столкновение грузовика с маршруткой. Погибли не менее 10 человек, сообщает ГСЧС во вторник, 7 декабря.

«Около 7:55 вблизи села Брусилов, Черниговского района, на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом Чернигов-Сосница», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, погибли 10 человек и еще семь получили травмы.

Для деблокации пострадавших от ГСЧС привлечено 10 человек и три единицы техники.

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