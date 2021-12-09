Тысячу за вакцинацию получат не все: что понадобится для участия

РепортерUA 09 Дек 2021 - 16:15

Тысячу гривен за вакцинацию украинцы начнут получать с 19 декабря текущего года. Условием для получения выплаты является полный курс вакцинации. Об это подробно сообщает РБК-Украина.

Выплаты за вакцинацию проводятся в рамках программы помощи бизнесу еПоддержка. Все украинцы, которые получили две дозы вакцины получат по тысяче гривен, которые можно будет потратить на определенные услуги. Программа будет действовать как в этом году, так и в следующем. Однако, если деньги не будут потрачены в течении 4 месяцев, они вернутся государству.

Потратить тысячу можно будет на:

  • театры,
  • кино,
  • музеи,
  • спортзалы,
  • концерты,
  • книги,
  • билеты на внутренние авиа- и ж/д рейсы.

Три нюанса

Только «Дия». Как сообщил Федоров, на первом этапе выплата будет доступна с 19 декабря только в приложении «Дия».

Обычная карта не подходит. Получить тысячу гривен за вакцинацию на обычную карту нельзя. Для этого нужно оформить специальную виртуальную карту еПоддержка в одном из банков-партнеров. Открыть карту можно будет и онлайн, и офлайн. Снять деньги с карты или перевести их на другую карту нельзя. Один из банков, который участвует в программе, сообщил, что на обработку заявки потребуется до 5 дней.

Не все сертификаты. Для участия в программе на первом этапе принимаются только «зеленые» сертификаты и только в приложении «Дия». А вот сертификат с портала «Дия» или бумажный от семейного врача не подходят.

Пилот проекта стартует с 13 декабря. Так, уже с понедельника все вакцинированные граждане Украины старше 18 лет могут подать заявку.

Пошаговая инструкция

  1. Оформите специальную карту еПоддержка.
  2. Загрузите приложение «Дия» и авторизуйтесь.
  3. Убедитесь, что у вас есть «зеленый» сертификат в приложении.
  4. Зайдите в раздел «Услуги» и выберите еПоддержка.
  5. Выберите для выплаты карту еПоддержка и ожидайте поступления денег.

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