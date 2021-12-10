В Мексике фура с нелегалами влетела в стену: погибли более 50 человек. Фото

В мексиканском штате Чьяпас в четверг, 9 декабря, грузовой автомобиль с прицепом, перевозивший более сотни мигрантов, попал в ДТП. Предварительно, погибли 53 человека, информировала радиостанция Noticias MVS.
По ее данным, фура с нелегалами, большинство из которых жители Гватемалы, врезалась в подпорную стену и перевернулась. Кроме погибших, еще 58 человек госпитализированы, состояние троих оценивается как крайне тяжелое.
В то же время спасательные службы сообщили, что причиной трагедии стало столкновение двух грузовиков, один из которых потом влетел в стену. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
На массовую аварию на юге страны отреагировал президент Мексики Андрес Мануэль Лопес. Глава государства распорядился оказать пострадавшим всю необходимую помощь.
«По распоряжению главы государства национальный координатор сил гражданской обороны Лаура Веласкес и рабочая группа направились в Чьяпас, чтобы заняться ликвидацией чрезвычайной ситуации, причиной которой стала автокатастрофа с участием мигрантов», - цитирует медиа пресс-службу президента.
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