Сотрудники Вознесеновского отдела полиции оперативно раскрыли квартирную кражу. Фотофакт

В Вознесеновском районе Запорожья 10 декабря неизвестный сломал металлопластиковое окно, проник в квартиру и украл имущество на сумму 50 тыс. гривен. В данном помещении строительная бригада проводила ремонтные работы - именно инструмент рабочих стал добычей вора.
Как сообщили РепортерUA пострадавшие сотрудники строительной организации, то, что квартиру взломали, они обнаружили 10 декабря, прийдя на работу. Среди украденных вещей были даже совсем новые инструменты, которые мужчины приобрели накануне. Общая стоимость похищенного имущества - 50 тыс. гривен. На место сразу же вызвали правоохранителей.
По данным пресс-службы ГУ НПУ в Запорожской области, сообщение на 102 поступило в 11:10 10 декабря. Сообщалось, что в доме по проспекту Соборному, 143, в одной из квартир на втором этаже, произошла кража. Ночью неизвестный сломал металлопластиковое окно и проник в квартиру.
Благодаря оперативно проведенным мероприятиям сотрудников Вознесеновского отдела полиции подозреваемого удалось задержать в этот же день. Злоумышленником оказался 31-летний уроженец Полтавской области, который сейчас проживает в Запорожье. На следующий день, 11 декабря, ему вручили подозрение в совершении преступления по ч. 3 ст. 185 (Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или нанесшая значительный ущерб потерпевшему) и избрали меру пресечения. Известно, что ранее он уже был судим за аналогичные преступления.
На данный момент он проверяется на причастность к совершениям преступлений по всему городу. Ему грозит до лишение свободы на срок от трех до шести лет.
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