В Африке почти 100 человек умерли от неизвестной болезни: начато экстренное расследование

РепортерUA 14 Дек 2021 - 16:15

На востоке Южного Судана по меньшей мере 89 человек умерли за последние несколько недель от неизвестной болезни. Из-за чего ВОЗ направила в соответствующий регион целевую группу для проведения экстренного исследования. Об этом сообщает ВВС.

По информации СМИ, эпицентром заболевания стал административный округ Фангак в штате Джонглий. Он, в частности, недавно сильно пострадал от крупнейшего за последние 60 лет наводнения.

«Мы решили отправить группу быстрого реагирования, чтобы оценить и расследовать возможные риски. Также члены группы смогут собрать образцы у больных людей», - заявила представитель ВОЗ Шейла Байя.

Вместе с тем местные власти предполагали, что вероятной причиной смертей жителей является холера, однако, проведя тестирование, был выявлен отрицательный результат.

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