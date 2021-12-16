В Запорожье проходит V Международный форум интеграции и кооперации «INCO FORUM 2021». Фото

Сегодня в ВЦ «Козак-Палац» стартовал V Международный форум интеграции и кооперации «INCO FORUM 2021». Мероприятие проходит по инициативе Запорожской облгосадминистрации и Запорожской торгово-промышленной палаты.
Главная цель форума – создание дискуссионной платформы для представителей бизнеса, науки, образования, общин, международных экспертов и дипломатических учреждений, которая в перспективе поможет привлечь инвестиции в экономику Запорожской области.
В течение форумного дня проходят три панельные дискуссии:
1. Развитие Запорожской области: ретроспектива 30 лет независимости и видение будущего.
2. Международная техническая помощь в развитии общин.
3. Индустриальные парки и кластеры как действенный механизм активизации инвестиционного развития.
В числе спикеров – представители государственных учреждений и ведомств, международных проектов, системы торгово-промышленных палат, руководители и владельцы бизнеса, объединенных территориальных общин.
В частности, в форуме принимают эксперты международных программ USAID «Демократическое управление в Восточной Украине», ПРООН в Украине, USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины», GIZ «Прочные регионы», USAID DOBRE Program.
По словам председателя ЗОГА Александра Старуха, по объемам иностранных инвестиций Запорожская область в первом полугодии этого года заняла 6-е место в Украине.
- У нас есть положительная динамика, количество денег, которые инвестированы в нашу экономику, выросло на 22 %, и в пересчете на каждого жителя региона составило 1061 доллар США. Общие прямые инвестиции составили 1 млрд. 750 миллионов. Это неплохой показатель, но убежден – мы на этом останавливаться не будем. Уже реализовано много проектов, а в перспективе – еще больше. В этом году у нас есть рост показателей по всем экономическим направлениям. Промышленное производство выросло на 6%, мы занимаем по этому показателю 4 место в Украине. Объем реализованной промышленной продукции составил более 234 миллиардов гривен. За 9 месяцев текущего года внешнеторговый оборот товаров составил 4.6 миллиарда долларов США, 73% – это экспорт, наш регион экспортно ориентирован, мы имеем постоянный положительный баланс внешнеторговых отношений, это говорит о том, что мы больше зарабатываем, чем тратим. Поэтому пришедшие в наш регион инвестиции обязательно приносят прибыль. По показателю положительного сальдо, которое выросло в 1,7 раза, мы занимаем третье место в стране – мы регион промышленный, с положительной динамикой, это очень важно, - подчеркнул глава ЗОГА.
За годы своего существования «INCO FORUM» доказал свою эффективность – в виде реальных инвестиций, которые уже работают на развитие Запорожского края. Именно INCO FORUM становился площадкой для презентации, запуска инвестиционных проектов в Запорожской области. На Форуме интеграции и кооперации впервые были представлены проекты объединенных территориальных общин: социальные инициативы, инфраструктурные, аграрные, туристические, альтернативной энергетики. Это дало толчок к сотрудничеству с бизнесом, международными экспертами, способствовало привлечению партнеров и инвесторов к их реализации.
Нынешний форум посвящен обсуждению достижений Запорожской области за 30 лет независимости Украины и формированию видения развития региона на ближайшее будущее.
Участники обсуждают также международную техническую помощь для развития общин и создания индустриальных парков и кластеров как действенный механизм активизации инвестиционного развития.
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