Как сделать эко-елку из подручных средств: матер-класс от запорожской флористки. Фото

Сегодня, 16 декабря, в ходе брифинга в ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области состоялся мастер-класс для журналистов по созданию эко-елки из подручных средств от запорожской флористки Ульяны Мамонтовой.
Уже несколько лет в Украине наблюдается тенденция по сокращению использования живых елок, пихт или сосен в виде украшения для дома на новогодние и рождественские праздники. Им на замену приходят искусственные деревья либо импровизированные «елки», сделанные собственными руками из доступных средств. Именно создание новогодних «красавиц» проверял на себе корреспондент РепортерUA.
Флористка Ульяна Мамонтова предлагает собственный вариант создания практически настоящих елочек. Секрет заключается в использовании веточек пихты нобилис и веток обычных деревьев, которые остаются после сезонных обрезок в питомниках или лесничествах.
Прежде всего, необходимо взять широкий устойчивый пенек или небольшой срез ствола, который будет служить основанием елки. В нем с помощью отверстия нужно закрепить ровную крепкую ветку, на которой в дальнейшем будут держаться веточки пихты.
Количество пушистых веток, размер пенька и длина ветки основания, используемых при сборке елки, зависит от желаемого размера готового дерева. Для создания мини-елочки понадобилось четыре небольших веточки пихты.
С помощью гибкой проволоки ветки закрепляются на самой верхушке импровизированного ствола выгнутым краем наружу, чтобы получилась привычная форма треугольника. Такую эко-елочку можно с чистой совестью поставить на рабочем столе и украсить небольшим количеством игрушек.
Праздничное дерево из пихты нобилис будет радовать глаз достаточно долго из-за особенности сорта – эта хвоя не осыпается. Однако сделать такую «красавицу» можно и из веток привычных нам сосен или елок. Главное, что для создания праздничной атмосферы дома не понадобится рубить живые деревья.
После мастер-класса сотрудники ГСЧС также показали и другие варианты елок, сделанных из подручных средств.
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