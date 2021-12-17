МИД РФ опубликовало требования «гарантий безопасности» к НАТО и США

МИД РФ опубликовал проекты договоров между Россией и США, а также с НАТО о «гарантиях безопасности», одним из которых является требование о невступлении Украины в Альянс. Соответствующие проекты договоров с США и НАТО размещены на сайте ведомства, сообщает Укринформ.
В частности, в ст. 4 договора с США речь идет о том, что США должны принять «обязательство исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик».
Также Россия требует от США не «создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик и не являющихся членами Организации Североатлантического договора, использовать их инфраструктуру для ведения какой-либо военной деятельности, а также развивать с ними двустороннее военное сотрудничество» .
В других пунктах проекта договора изложены также требования не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию РФ и США; воздержаться от присутствия боевых кораблей и полетов тяжелых бомбардировщиков в районах, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны и другие.
Соответственно, в проекте соглашения с НАТО участники должны подтвердить, что «не рассматривают друг друга как противников»; не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года; исключить развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в районах, из которых они способны поражать цели территории других участников и т.д.
Уточняется, что любой участник сделки может выйти из нее, отправив депозитарию соответствующее уведомление.
Действие договора прекратится для такого участника через 30 дней после получения депозитария уведомления.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский назвал странной просьбу России о гарантиях отказа Киева от членства в НАТО, учитывая нарушение российской стороной своих же обещаний.
В свою очередь, президент США Джо Байден на переговорах с Владимиром Путиным отверг требование о гарантиях невступления Украины в Альянс.
В НАТО также заявляют, что у России нет права голоса по поводу членства Украины.
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