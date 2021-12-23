Запорожские спортсменки впервые в истории выбороли золото на чемпионате мира по пляжному волейболу. Фото

Запорожские спостменки Ангелина Хмель и Татьяна Лазаренко стали чемпионками мира среди спортсменов до 21 года и бронзовыми призерками чемпионата мира до 19 лет. Об этом сообщили в ЗОГА.
В декабре 18-летние запорожские спортсменки отличились на двух чемпионатах мира, проходивших в Таиланде. С 6 по 11 декабря на мировом первенстве среди спортсменов до 19 лет Ангелина Хмель и Татьяна Лазаренко завоевали бронзовые награды. Украинские пляжницы провели по три матча на групповом этапе. Девушки одержали победы над чилийскими, канадскими и американскими спортсменками. Это и позволило нашим землячкам попасть в плей-офф первенства Мира. В 1\8 финала Хмель и Лазаренко победили команду Испании, а в четвертьфинале – команду из Дании.
Полуфинал оказался тяжелым, и украинки не смогли дожать соперниц из России. В матче за бронзовые награды Хмель и Лазаренко одержали победу над американками со счетом 2:0.
А вот с 14 по 19 декабря в Таиланде прошел уже чемпионат мира по пляжному волейболу среди спортсменов до 21 года. Запорожанки сначала выиграли все матчи группового раунда, затем в 1\8 финала одолели итальянский дуэт, в четвертьфинале – российский. В полуфинале Хмель и Лазаренко оказались сильнее швейцарок. В финале украинские спортсменки победили испанский дуэт со счетом 2-1 и завоевали золото чемпионата мира. Это первые в истории украинского спорта золотые медали чемпионата мира по пляжному волейболу среди женщин.
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