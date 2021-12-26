Запорожцы испекли пряники для детей и пожилых людей. Фото

РепортерUA 26 Дек 2021 - 14:25

В рождественские дни традиционно проходят многочисленные благотворительные акции. Главная цель – поддержать социально уязвимые слои населения и подарить им праздничное настроение.

Коллектив облгосадминистрации вместе с волонтерами общественной организации «Городской центр помощи» приготовили собственноручно рождественские сладости – пряники – для того, чтобы угостить детей и пожилых людей.

– Во время праздников очень важно поделиться частицей своей доброты с нуждающимися. В эти годы мы, чтобы поздравить наших людей с праздниками, вместе с волонтерами и коллективом ОГА изготовили рождественские коврижки, которые будут переданы в интернаты нашей области. Мы знаем, что в эти дни проходит немало благотворительных акций, которые подарят частицу добра нуждающимся, – отметила руководитель аппарата облгосадминистрации Зинаида Бойко.

– В этом году к благотворительной акции присоединились педагоги и воспитанники Государственного учебного заведения «Запорожский профессиональный торгово-кулинарный лицей» во главе с директором Виктором Львовым, – сообщил руководитель ОО «Городской центр помощи» Дмитрий Матюхин.

Изготовленные сладости передали в приход Бога Отца Милосердного в г. Запорожье Римско-католической церкви и в Коммунальное учреждение «Запорожский гериатрический пансионат» Запорожского областного совета.

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