Запорожцы испекли пряники для детей и пожилых людей. Фото

В рождественские дни традиционно проходят многочисленные благотворительные акции. Главная цель – поддержать социально уязвимые слои населения и подарить им праздничное настроение.
Коллектив облгосадминистрации вместе с волонтерами общественной организации «Городской центр помощи» приготовили собственноручно рождественские сладости – пряники – для того, чтобы угостить детей и пожилых людей.
– Во время праздников очень важно поделиться частицей своей доброты с нуждающимися. В эти годы мы, чтобы поздравить наших людей с праздниками, вместе с волонтерами и коллективом ОГА изготовили рождественские коврижки, которые будут переданы в интернаты нашей области. Мы знаем, что в эти дни проходит немало благотворительных акций, которые подарят частицу добра нуждающимся, – отметила руководитель аппарата облгосадминистрации Зинаида Бойко.
– В этом году к благотворительной акции присоединились педагоги и воспитанники Государственного учебного заведения «Запорожский профессиональный торгово-кулинарный лицей» во главе с директором Виктором Львовым, – сообщил руководитель ОО «Городской центр помощи» Дмитрий Матюхин.
Изготовленные сладости передали в приход Бога Отца Милосердного в г. Запорожье Римско-католической церкви и в Коммунальное учреждение «Запорожский гериатрический пансионат» Запорожского областного совета.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube, Twitter.