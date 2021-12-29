В Днепре трамвай насмерть сбил женщину и врезался в светофор. Фото. Видео

РепортерUA, видео Информатор Exclusive 29 Дек 2021 - 09:16

Вечером во вторник в Днепре трамвай маршрута №9 сбил, а после переехал женщину и повалил на нее светофор. Об этом накануне сообщил Информатор.

Авария произошла около 20:00 на перекрестке проспекта Яворницкого и улицы Пастера.

«По предварительной информации, трамвай возвращался в депо. На выезде с Пастера он сошел с рельс и колесные пары разошлись в разные стороны из-за чего его начало разворачивать. В это время на тротуаре стояли несколько пешеходов и трамвай стало нести прямо на них. Одну женщину задело, она упала, и ее ноги зажало под вагоном, и сверху на нее еще упал светофор», – говорится в сообщении.

На месте работали следователи по ДТП и аварийная бригада, которая расчищала рельсы. Трамвай частично перекрыл проспект Яворницкого в сторону вокзала.

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