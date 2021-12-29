В Судане произошел обвал на золотом руднике: погибли более 30 человек

РепортерUA 29 Дек 2021 - 10:16

Обрушения золотого рудника произошло в западном Судане. В результате погибло более 30 людей. Об этом сообщает Mirror.

После обвала рудника официальный представитель горнодобывающей промышленности Суана заявил, что в результате погиб 31 человек и только 1 выжил. Пострадавший доставлен в больницу.

«Тридцать одно тело было обнаружено после обрушения золотого рудника в местности Эн-Нахуд в штате Западный Курдуфан. Только один человек был спасен живым», - заявил чиновник.

Однако после в соцсетях начали появляться сообщения о том, что жертвами обвала рудника стали 38 человек.

Издание отмечает, что спасатели до сих пор прочесывают завалы в надежде найти больше выживших.

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