В Судане произошел обвал на золотом руднике: погибли более 30 человек

Обрушения золотого рудника произошло в западном Судане. В результате погибло более 30 людей. Об этом сообщает Mirror.
После обвала рудника официальный представитель горнодобывающей промышленности Суана заявил, что в результате погиб 31 человек и только 1 выжил. Пострадавший доставлен в больницу.
«Тридцать одно тело было обнаружено после обрушения золотого рудника в местности Эн-Нахуд в штате Западный Курдуфан. Только один человек был спасен живым», - заявил чиновник.
Однако после в соцсетях начали появляться сообщения о том, что жертвами обвала рудника стали 38 человек.
Издание отмечает, что спасатели до сих пор прочесывают завалы в надежде найти больше выживших.
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