В центре Алматы идет операция силовиков: военные стреляют из автоматов. Видео

Сегодня, 6 января, в центре Алматы идет операция силовиков против жителей Казахстана, вышедших на протест. Военные стреляют из автоматов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, обнародованное в СМИ.
Как заявили в департаменте полиции города, антитеррористическая операция проходит в эти минуты в одном из районов Алматы, где находятся административные здания.
Ранее сообщалось, что в Алматы началась масштабная зачистка. Операцию проводят совместно силовые ведомства и военные.
Полиция сообщила, что попытка штурма здания полиции Алма-Аты была предпринята в ночь на четверг, а десятки нападавших ликвидированы.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к народу на фоне массовых протестов, переросших местами в беспорядки.