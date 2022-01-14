В Индии сошел с рельсов поезд: погибли девять человек. Фото

В Индии пассажирский поезд сошел с рельсов, в результате чего по меньшей мере девять человек погибли, еще 45 получили травмы. Об этом в пятницу, 14 января, сообщает Al Jazeera.
Отмечается, что авария произошла в районе Джалпайгури в индийском штате Западный Бенгал. Поезд направлялся в Гувахати в штате Ассам.
В настоящее время спасательная операция завершилась, движение поездов возобновилось. 36 пострадавших были госпитализированы.
Власти расследуют причину аварии.
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