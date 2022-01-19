Суд отпустил Порошенко под личное обязательство

РепортерUA 19 Янв 2022 - 14:32

Печерский суд Киева избрал меру пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Его подозревают в государственной измене. Об этом сообщается в трансляции заседания.

Суд назначил Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и обязал сдать паспорта для выезда за границу.

Напомним, что ГБР расследует уголовное дело об организации преступной схемы поставки угля с временно оккупированных территорий на 1,5 млрд гривен.

«Пятый президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций «ЛНР» и «ДНР», - заявили следователи.

Порошенко и других фигурантов подозревают в том, что они за государственные средства покупали в ОРДЛО уголь.

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