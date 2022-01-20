Собирали хлам 20 лет: в Мелитополе под завалами мусора нашли мертвую женщину. Видео

В Мелитополе (Запорожская область) в своем доме умерла 71-летняя женщина. Однако поиски ее тела стали настоящей задачей для коммунальщиков и полицейских.
Как сообщает РИА Мелитополь, частный двор был завален горами мусора, которые семья собирала 20 лет. В результате спасательная операция продолжалась 9 часов. Все это время работники КП «Чистота» с помощью коммунальной техники пытались расчистить проход до дома, чтобы найти женщину. Когда ее брат стал вести себя агрессивно, обвиняя коммунальщиков в присвоении своего «добра», они вызвали полицию.
«Много метала, шкафы, инвалидная коляска старая, куски дерева – всем этим завален двор. В дом пробраться я не смог там щель такая узкая, что пройти невозможно», – рассказал один из коммунальщиков.
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