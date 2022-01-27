В Украине за сутки более 32 тыс. человек заболели коронавирусом

РепортерUA 27 Янв 2022 - 08:31

В Украине максимум новых случаев коронавируса - за вчера заболели 32 393 человека. Больше всего новых заражений в Ивано-Франковской, Львовской, Житомирской областях и в Киеве.

Согласно данным МОЗ, за сутки госпитализировали - 3016 человек; летальных случаев - 154; выздоровели - 5 237 человек. Протестировали методом ПЦР - 94 996 человек, методом ИФА - 7 288, экспресс-тестами - 62 450.

 

За все время пандемии в Украине заболели - 3 946 202 человека; выздоровели - 3 601 952 человека; летальных исходов - 99 738.

Более 32 тысяч новых случаев коронавируса за сутки - это максимум за все время пандемии.

За вчера больше всего новых заражений в таких регионах:

  • Ивано-Франковской области - 2862,

  • Львовской области - 2696,

  • Житомирской области - 2467,

  • Киеве - 2012,

  • Сумской области - 1909.

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