В Украине за сутки более 32 тыс. человек заболели коронавирусом

В Украине максимум новых случаев коронавируса - за вчера заболели 32 393 человека. Больше всего новых заражений в Ивано-Франковской, Львовской, Житомирской областях и в Киеве.
Согласно данным МОЗ, за сутки госпитализировали - 3016 человек; летальных случаев - 154; выздоровели - 5 237 человек. Протестировали методом ПЦР - 94 996 человек, методом ИФА - 7 288, экспресс-тестами - 62 450.
За все время пандемии в Украине заболели - 3 946 202 человека; выздоровели - 3 601 952 человека; летальных исходов - 99 738.
Более 32 тысяч новых случаев коронавируса за сутки - это максимум за все время пандемии.
За вчера больше всего новых заражений в таких регионах:
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Ивано-Франковской области - 2862,
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Львовской области - 2696,
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Житомирской области - 2467,
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Киеве - 2012,
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Сумской области - 1909.
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