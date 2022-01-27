В Днепре нацгвардеец расстрелял караул военнослужащих: пятеро погибших. Видео

В Днепре на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» произошло ЧП. Служащий нацгвардии Украины расстрелял сослуживцев и сбежал. Пять человек погибли, пять ранены.
Как сообщили в пресс-службе МВД, 27 января в 03:40 на территории завода военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Артем Рябчук, 2001 года рождения (21 год) расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся.
Он расстрелял военнослужащих выстрелами из автомата Калашникова при выдаче оружия. Причины неизвестны. В результате пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения. Среди погибших есть женщина, сотрудница завода. Вторая женщина - военнослужащий НГУ - получила ранение.
По информации местного издания "Информатор", стрелок может все еще находиться на территории завода ЮМЗ. Территория предприятия оцеплена по периметру экипажами патрульной полиции. Также работает спецотряд ТОР. Парня сейчас разыскивают правоохранители.
В Днепре введена полицейская операция «Сирена». По тревоге поднят личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной гвардии. На место происшествия срочно выехал командующий Национальной гвардией генерал полковник Николай Балан.