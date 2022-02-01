В Мелитополе подросток выпрыгнул с балкона на 14-м этаже

В Мелитополе обнаружили труп парня, который упал с высоты 14-этажного дома по улице Ун иверситетской. ЧП произошло 28 января около 17 часов.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, место происшествия было осмотрено следственно-оперативной группой Мелитопольского РУП. Сотрудниками полиции установлено, что погибший - житель Мелитополя, парень 2005 года, ученик одного из местных учебных заведений. По предварительно собранной информации, юноша выпрыгнул с балкона 14-этажного дома из собственных убеждений с целью самоубийства. В результате падения он получил телесные повреждения, от которых погиб.
В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. Следователем решается вопрос о внесении материалов в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство с дополнительной квалификацией «самоубийство»).
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