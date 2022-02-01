Австралию затопили рекордные за 120 лет дожди. Фото

РепортерUA 01 Фев 2022 - 14:24

На северо-западе Австралии выпало рекордное количество осадков за последние 120 лет, затоплены дома и дороги. Об этом сообщает 9 News.

Сообщается, что за два дня в аэропорту Брум выпало больше осадков, чем за весь 2021 год, за 48 часов выпало 563 мм осадков. Бюро метеорологии Австралии сообщило, что возможны разрушительные порывы ветра с порывами до 100 км/час, которые могут нанести ущерб домам и имуществу.

Департамент пожарной и аварийной службы предупреждает, что жители должны быть осторожны с упавшими деревьями, упавшими линиями электропередач, затопленными реками и водными путями.

Ожидается, что с четверга и пятницы дожди переместятся на акваторию океана.

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