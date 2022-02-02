В пятницу состоится внеочередная сессия Запорожского горсовета: что на повестке дня

В эту пятницу, 4 февраля, состоится внеочередная сессия Запорожского городского совета. Это решение было принято в ответ на обращение депутатской комиссии по вопросам жизнеобеспечения города.
Основные вопросы повестки дня будут касаться восстановления дома на ул. И. Франко, 43, пострадавшего от взрыва, и оказания помощи его жителям.
Также на внеочередной сессии будут рассмотрены еще два неотложных вопроса:
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Перераспределение сэкономленных бюджетных средств для приобретения 139 единиц шприцевых дозаторов (инфузоматов). Закупка оборудования будет осуществлена с учетом роста заболеваемости COVID-19 и не потребует выделения дополнительных средств из бюджета.
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Предоставление в постоянное пользование департаменту спорта, семьи и молодежи Запорожского горсовета земельного участка на улице Космической для проекта ледовой арены, который будет реализован в рамках президентской программы «Большое строительство».
Внеочередная сессия начнется в 11 часов дня.
Как сообщал РепортерUA ранее, 28 января около четырех часов утра в жилом доме в Александровском районе Запорожья произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва погибла 76-летняя жительница. Еще две женщины получили травмы разной степени тяжести, их доставили в медучреждения города.
Вчера, 31 января, около трех часов утра скончалась одна из пострадавших в результате взрыва в доме 28 января, которая находилась в Городской больнице экстренной и скорой медицинской помощи № 5.
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