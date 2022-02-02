В пятницу состоится внеочередная сессия Запорожского горсовета: что на повестке дня

РепортерUA 02 Фев 2022 - 16:43

В эту пятницу, 4 февраля, состоится внеочередная сессия Запорожского городского совета. Это решение было принято в ответ на обращение депутатской комиссии по вопросам жизнеобеспечения города.

Основные вопросы повестки дня будут касаться восстановления дома на ул. И. Франко, 43, пострадавшего от взрыва, и оказания помощи его жителям.

Также на внеочередной сессии будут рассмотрены еще два неотложных вопроса:

  • Перераспределение сэкономленных бюджетных средств для приобретения 139 единиц шприцевых дозаторов (инфузоматов). Закупка оборудования будет осуществлена ​​с учетом роста заболеваемости COVID-19 и не потребует выделения дополнительных средств из бюджета.

  • Предоставление в постоянное пользование департаменту спорта, семьи и молодежи Запорожского горсовета земельного участка на улице Космической для проекта ледовой арены, который будет реализован в рамках президентской программы «Большое строительство».

Внеочередная сессия начнется в 11 часов дня.

Как сообщал РепортерUA ранее, 28 января около четырех часов утра в жилом доме в Александровском районе Запорожья произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва погибла 76-летняя жительница. Еще две женщины получили травмы разной степени тяжести, их доставили в медучреждения города.

Вчера, 31 января, около трех часов утра скончалась одна из пострадавших в результате взрыва в доме 28 января, которая находилась в Городской больнице экстренной и скорой медицинской помощи № 5.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutubeTwitter.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA
﻿

Опрос

Вы сделали прививку от коронавируса?
Loading...